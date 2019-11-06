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خالد صلاح
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620 مخالفة وضبط 3 سائقين لتعاطى المواد المخدرة خلال حملة مرورية بأسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:19 م
620 مخالفة وضبط 3 سائقين لتعاطى المواد المخدرة خلال حملة مرورية بأسوان مخالفات مرورية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نفذت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية، وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 620 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة فحص 25 قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو، وكما تضمنت الجهود تحرير127 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 77 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

 


كمين

مخدرات

ترخيص

مرور اسوان

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