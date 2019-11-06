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بتكلفة 13 مليار جنيه..

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:15 ص
6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات المحاور الجديدة تربط التجمعات السكنية الجديدة
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحاور العلوية المنفذة خلال آخر 5 سنوات لربط شرق وغرب النيل لفتح شرايين تنمية جديدة وخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة الجارى إنشاؤها.

وفى مجال محاور النيل العلوية لربط شرق وغرب النيل تضاعفت معدلات التنفيذ:

1ـ استطاعت الدولة إنهاء تنفيذ عدد 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه.

2ـ قامت هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بتنفيذ منها 9 محاور.

3ـ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمكنت من إنهاء تنفيذ 3 محاور.

4ـ المحاور الجديدة المنفذة من قبل وزارة النقل تشمل بنها – الخطاطبة – جرجا – بني مزار – طما – طلخا- الواسطي – ملوي – فوة.

5ـ المحاور المنفذة من قبل الهيئة الهندسية تشمل روض الفرج – عدلى منصور – تقاطع الطريق الاقليمى جنوب دهشور.

6ـ المحاور الجديدة انتهى تنفيذ كل منها فى فترة عامين بعدما كانت تصل سنوات تنفيذ المحور 7 و10 سنوات.


المحاور العلوية

كبارى النيل

الطرق الجديدة

الكبارى الجديدة

اخبار

اليوم السابع بلس

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