18 تاريخا يلخص قضية فض رابعة من البداية للنهاية بعد تحديد جلسة طعن المتهمين

كتب ـ إيهاب المهندس

حددت محكمة النقض جلسة 24 فبراير 2020، المقبل لنظر طعون المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد والمشدد، وتوجد العديد من التواريخ الهامة مرتبطة بالدعوى ..

1 ـ "14 أغسطس 2013"، تاريخ فض عناصر الإخوان.

2 ـ "11 أغسطس 2015"، أحالت النيابة العامة 739 متهما للجنايات فى مقدمتهم المرشد محمد بديع وآخرين.

3 ـ "15 ديسمبر 2015"، تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين، أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى أصبح اسمها حاليا الدائرة 4 إرهاب.

3 ـ "26 مارس 2016"، تلاوة أمر الإحالة لتعذر حضور المتهمين فى أولى الجلسات بسبب توسعة القفص الزجاجى.

4 ـ "10 مايو 2016"، يشير إلى أولى جلسات فض المحكمة لاحراز القضية.

5 ـ "13 فبراير 2017"، المحكمة تستمع لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى الدعوى.

6 ـ " 10 ديسمبر 2016 "، تاريخ أول ظهور لأسامة نجل المعزول عقب القبض عليه بعد تقديمه كمتهم هارب فى أمر الإحالة.

7 ـ "2 ديسمبر 2017"، الجلسة التى طلب فيها عصام العريان سماع شهود دوليين من الخارج.

8 ـ "8 أكتوبر 2017"، قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم لسوء حالته الصحية، كما قررت فى جلسات متلاحقة إخلاء سبيل متهمين اثنين بسبب سوء حالتهما الصحية.

10 ـ "3 مارس 2018"، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين.

11 ــ " 17 مارس 2018"، استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة الدفاع.

12 ــ "17 مارس 2018"، يشير لتاريخ الجلسة التى تبين للمحكمة عدم جاهزية الدفاع للمرافعة، فيما قامت المحكمة بتعنيف الدفاع لعدم جاهزيته للمرافعة، وأكد رئيس المحكمة أن الدفاع يحاول تعطيل الفصل فى الدعوى.

13 ــ " 17 أبريل 2018"، قررت المحكمة حبس "البلتاجى" سنة بتهمة إهانة المحكمة.

14 ـ "29 مايو 2018"، قررت المحكمة حجز القضية لـ30 يونيو للنطق بالحكم.

15 ــ "30 يونيو 2018"، قررت المحكمة مد أجل الحكم فى الدعوى لجلسة 28 يوليو للحكم.

16 ـ "28 يوليو 2018"، أحالت المحكمة 75 متهما للمفتى لأخذ الرأي فيما ـسند أليهم من تهم، ومن أبرز المحالين البلتاجى، حجازى، والعريان، والزمر، وأسامة ياسين.

17 ــ "8 سبتمبر 2018"، قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، وأحكام ما بين المشدد 15 سنة و5 سنوات لباقى المتهمين.

18 ــ "3 نوفمبر 2019"، محكمة الاستئناف تحدد 24 فبراير 2020 المقبل لنظر طعن المتهمين الصادر في حقهم حكم حضورى من محكمة الموضوع، والذين يتجاوز عددهم 400 متهم.