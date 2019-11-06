10 % ارتفاعا بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية فى سبتمبر الماضى لتسجل 399 مليون دولار

كتب إسلام سعيد

ارتفعت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار.

وكشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية استمرار تصدر الإمارات العربية لقائمة أكبر عشر أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو %82.

وأضافت أن إيطاليا حلت في المركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار يليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72% رغم استمرار التوترات الأمنية إلا أن نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا كان وراء هذا النمو في حركة التجارة بين مصر وليبيا حيث نأمل في استمرارها وبدء عمليات إعادة الإعمار بأسرع وقت، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 13 مليون دولار .

وأكدت أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.

وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي أوضحت إسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة واصلت تصدر القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186% يليها صادرات الألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24% ثم صادرات الحديد والصلب وسجلت 35 مليون دولار بانخفاض 64%، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والاسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29% ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض 19 %.

وقالت إن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21% ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018 يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26% ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6% ثم الادوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12% ثم الاسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.

هذا واستهدف المجلس القارة الإفريقية في خطته الحالية حيث تم تسيير عدة بعثات رجال أعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا وكذا تم مشاركتنا في معرض مارموماك بايطاليا بجناح مصري يضم كبري شركات الرخام والجرانيت المصرية وجاري الإعداد للمشاركة بجناح مصري يضم عدة قطاعات في مواد البناء بمعرض ( Big 5 Dubai ) آخر الشهر الحالي وهذا بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة الصادرات المصرية.