يحب التفاؤل وحسن الظن بالله.. الإفتاء توضح صفات وشمائل للرسول فى ذكرى مولده

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عدد من صفات وشمائل النبى صلى الله عليه وسلم بمناسبة قرب ذكرى مولده.

وقالت دار الإفتاء المصرية:"لم يكن صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا بل كان حليما رحيما، و يحب التفاؤل وحسن الظن بالله ويبغض التشاؤم، وليس بالطويل البائن ولا بالقصير الفاحش".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، أمس بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان.

وبناء على ذلك فقد تحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعداً المولد النبوى الشريف لعام 1440 هجرياً.