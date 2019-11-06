"ولد الهدى".. احتفالية جامعة قناة السويس بالمولد النبوى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس أهمية تأثير القيم الأخلاقية الدينية على بناء شخصية شباب الجامعة، كحفظ وحماية لهم من أي تأثير سلبي، وأن معايير الصواب في الشخصية المصرية لا تتجزأ سواء بالقيم الدينية، أو روح الانتماء للوطن، أو الدافع نحو التميز، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة بمناسبة المولد النبوي تحت عنوان ولد الهدى.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن من الضروري أن تتكامل جوانب الأنشطة الطلابية ما بين تثقيف ديني صحيح، يحمي أبناءنا من كل دعاوى التطرف من ناحية، وإهدار القيم الصحيحة من ناحية، وأيضا المشاركة الإيجابية للطلاب من انشطة يمثل بناء لطلابنا

ومن ناحيته أوضح الدكتورمحمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن النشاط الثقافي، والأسر الطلابية، والنشاط الفني تشارك في احتفالية الجامعة بعنوان" ولد الهدى ".

وتم عقد ندوة دينية حول مقتضيات الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها الشيخ عادل الوحش من علماء الأزهر الشريف بمسرح رعاية الشباب.

وأوضح أن من أهم مقتضيات الاحتفال بالنبي طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه" وإن تطيعوه تهتدوا"، "وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا".. ومن مقتضيات الاحتفال به صلى الله عليه وسلم كذلك محبته فكمال المحبة من كمال الإيمان.

وأضاف أنه لا بد من التأدب بأدب النبي، وأن نتخلق بأخلاقه، كما تناول الشيخ عادل الوحش سيرة النبي العطرة، نسبه الشريف، فهو النبي ابن النبي أبن النبي، ينتهي نسبه إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كما أقيمت مسابقة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والإنشاد الديني، والشعر وشارك فريق (شارك بفنك) بقيادة الفنان التشكيلي رائد جلال بتصميم لعروسة المولد.

وفى سياق منفصل، انطلقت اليوم قافلتان لجامعة قناة السويس فى الطب البيطرى والإرشاد الزراعى وذلك إلى قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، رعاية الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعه قناة السويس وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت جامعة قناة السويس إن القافلة الطبية تأتى حرصًا من الجامعة فى القيام بدورها فى خدمه مجتمع إقليم القناة وسيناء، مشيرة إلى أنه تم الكشف وعلاج ١١٣٥ حالة بيطرية مع صرف الأدوية والتحصينات اللازمة لكل حالة.

وعلى صعيد آخر قامت قافلة الإرشاد الزراعى بندوة زراعية حول طرق المكافحة والمقاومة والتقليم والرى والتسميد والرش لأشجار المانجو وشرح بعض الأمراض لها مثل مرض العفن الهبابى وأيضًا سوس النخل مع الرد على استفسارات وأسئلة المزارعين عن كيفيه مواعيد التحصين والتقليم ووقاية أشجار الخضر والفاكهة، وأشرف على القافلة عمرو كشك، مدير عام المشروعات البيئة ووفاء أمام مدير إدارة القوافل.