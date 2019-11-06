وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتخابات المكتب التنفيذى لطلاب المرحلة الثانوية

دمياط معتز الشربينى

تابع السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ورائد عام اتحاد طلاب مدارس دمياط، إجراء انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، بحضور يحيى توما مدير عام الخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته بلقاء أبنائه الطلاب قيادات المستقبل وعصب الأمة وحماتها، مشيدا بالدور الإيجابى لمجلس اتحاد العام الماضى مقدما لهم الشكر والتقدير على الانشطة والإنجازات التى قاموا بها والتى وضعت محافظة دمياط ضمن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقدم "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير للأخصائيين الاجتماعيين وموجهى التربية الاجتماعية، على جهودهم الملموسة مع الطلاب والتى أنتجت عنها الترابط والتماسك بينهم مما جعل لديهم المهارة والقدرة على حل المشكلات بهدوء، مؤكدا على الجميع ان يكونوا حريصين على بلدنا الغالى بدعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات ومحاربة الشائعات المغرضة التى تهدف النيل من وطننا الغالي.

وأعلن "وكيل الوزارة" عن نتائج الانتخابات والتى أسفرت عن فوز الطالب عمر محمد محمد المندر من مدرسة الدكتور على مشرفة بدمياط الجديدة بمنصب أمين الاتحاد، والطالبة منة معتز محمد عبد المتعال من مدرسة ابو بكر الصديق بدمياط الجديدة بمنصب أمين مساعد الاتحاد.

وفوز الطالب حامد هشام حامد عبد الرازق من مدرسة ناصر الثانوية بفارسكور بالمقرر الثقافي، والطالب محمود أشرف محمود السعيد من مدرسة عوض شلبى بكفر البطيخ بالمقرر العلمي، والطالب أحمد خالد السيد الشربينى من مدرسة شطا الفنية المتقدمة بدمياط بالمقرر الاجتماعي، والطالبة ماهينور سعد شرود من مدرسة الإمام ناصف بالزرقا بالمقرر الفني، والطالب عبد الله ايمن الريدى من مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة بالمقرر الرياضي.

وهنأ "سويلم" الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق، مطالبا بالترابط والتماسك وحسن التصرف فيما بينهم للتغلب على المشكلات والعمل ضمن فريق واحد حتى يعود بالإيجاب على تعليم دمياط.