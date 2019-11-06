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وزير الهند للتجارة: إصلاحات مصر الاقتصادية جعلتها جاذبة للاستثمار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:26 م
وزير الهند للتجارة: إصلاحات مصر الاقتصادية جعلتها جاذبة للاستثمار وزير الهند هارديب سينجى
كتبت - هناء أبو العز

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أكد الوزير هارديب سينج بورى وزير الدولة للطيران المدنى والإسكان، ووزير الدولة للتجارة والصناعة بـ حكومة الهند، وجود علاقات مميزة تربط الهند بدول شمال افريقيا وخاصة مصر، التى لها تاريخ طويل فى العمل الدبلوماسى، مشيرًا إلى ضرورة صياغة خارطة طريق جديدة بين الهند ومنطقة شمال أفريقيا.
 
 
وأشار هارديب فى تصريحات صحفية له على هامش المنتدى الإقليمى الاقتصادى لمنطقة غرب آسيا وشمال افريقيا،  التى تستضيفه القاهرة صباح اليوم، إلى أن مصر  من أهم الشركاء التجاريين للهند فى القارة الأفريقية، حيث شهد حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل  هذا العام إلى 4.55 مليار دولار امريكى .
 
 وقال هارديب، أن العلاقات الهندية مع دول شمال افريقية تاريخية تربطها الروابط الجغرافية والبحرية، بالإضافة إلى ثقافات الشعوب المختلفة، والتى تزايد الاهتمام بها خلال الفترة الأخيرة.
 
وأوضح هارديب، إلى ان دول شمال افريقيا هى دول مازالت بكر فى الثروات الطبيعية، وجاذبة للاستثمار فى مواردها  بمختلف المجالات سواء كان فى السياحة والتجارة والخدمات التجارية وغيرها.
 
وأشار الوزير الهندى إلى أن معظم دول شمال افريقيا، وعلى رأسها مصر تعمل الآن على الاستقرار السياسى، وعمل إصلاحات اقتصادية، زادت من معدل النمو الاقتصادى، وأدت إلى توفير فرص كبيرة للاستثمار.
 
وأشار الوزير الهندى إلى  أن قيمة الصادرات الهندية عام 2019 ارتفعت بنسبة 20.6%، كما ارتفعت قيمة الواردات الهندية من مصر بنسبة 29.02 %، مشيرًا إلى أن الهند تعد تاسع أكبر شريك تجارى لمصر، وثامن أكبر مستورد للبضائع المصرية وعاشر أكبر مصدر إلى مصر.
 
 

الهند

وزير الهند للتجارة

الهند ومصر

التجارة بين الهند ومصر

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