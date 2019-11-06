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وزير الرى يتابع أعمال تجهيزات المركز الثقافى الإفريقى بالمسرح المكشوف بأسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:01 م
وزير الرى يتابع أعمال تجهيزات المركز الثقافى الإفريقى بالمسرح المكشوف بأسوان وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك والمهندس سيد عبد ربه استشارى الوزارة للتخطيط والتطوير العمرانى والمهندس هشام فرغلى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف لمتابعة سير العمل فى تطوير المركز الثقافى لعلوم المياه بالقناطر الخيرية ومتابعة أعمال تجهيزات المركز الثقافى الإفريقى بالمسرح المكشوف بأسوان.

ويعد المركز منبراً جديداً للتواصل ونقطة تلاقى لوجيستية للإبداع الإفريقى ويؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة فى القارة السمراء، حيث سيتم تزويد مكتبته بعدد من الترجمات وكتب الأدباء والمفكرين الأفارقة وكذلك إعداد برنامج ثقافى وفنى يعكس ألوان إبداعية متنوعة من كل أرجاء القارة بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الأفلام الوثائقية التى انتجتها وزارة الرى للتعريف بالدول الإفريقية وعاداتها وأهم الموروثات الشعبية لها من خلال المواقع الثقافية المنتشرة بمختلف المحافظات.

ويضم المركز مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد، مكتبة عامة، قاعات عرض متحفية وأخرى رقمية وعدد من الفضاءات التى تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.


وزارة الرى

النيل

المركز الثقافة الافريقى

اسوان

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