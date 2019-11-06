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وزير الخارجية يستعرض مع سيناتور أمريكى الجهود المصرية حول سد النهضة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:00 ص
وزير الخارجية يستعرض مع سيناتور أمريكى الجهود المصرية حول سد النهضة وزير الخارجية السيناتور ليندسى جراهام
كتب ـ أحمد جمعة

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استمراراً لمقابلات وزير الخارجية مع الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكى أثناء زيارته لواشنطن، اجتمع الوزير سامح شكرى، الثلاثاء، بالسيناتور الجمهورى "ليندسى جراهام" رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

 

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى والسيناتور جراهام تناولا مجمل جوانب العلاقات الاستراتيجية بين الدولتيّن، والتي تتطلب مواصلة الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلديّن في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.

 

وأضاف حافظ أن السيناتور جراهام استمع لشرح الوزير شكرى حول التطورات الإقليمية والرؤية المصرية لمعالجة الأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية لسائر ملفات المنطقة، وكذا سبل مواجهة الدور التركي في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

 

اختتم حافظ بأن ملف سد النهضة حظى باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث استعرض الوزير شكرى الجهود المصرية للوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالح كافة الدول المعنية، وهو الأمر الذى لم يتسن تحقيقه حتى الآن نظراً لعدم تجاوب الجانب الإثيوبى.


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار امريكا

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