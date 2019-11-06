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وزير الخارجية يبحث مع سيناتور جمهورى آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:12 ص
وزير الخارجية يبحث مع سيناتور جمهورى آخر تطورات مفاوضات سد النهضة وزير الخارجية والسيناتور الأمريكى
كتب أحمد جمعة

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في إطار التواصُل مع أعضاء الكونجرس للتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، وحرص مصر على دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلديّن، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السيناتور الجمهوري جون باراسو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
 
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول سُبل دفع الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين والدور الهام الذي يلعبه الكونجرس في إطار دعم تلك الشراكة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر للتحوُّل إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
 
كما ذكر حافظ أن اللقاء تناول مُجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، حيث اهتم السيناتور باراسو بالاستماع للرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
 
كما أطلعه الوزير شكري على الجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وحرصها على التعامل مع الظاهرة من منظور شامل، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وكذا التصدي للدول الداعمة والمُمولة لها، مشيراً إلى المبادرات المصرية ذات الصلة في هذا الشأن. كما حرص وزير الخارجية على عرض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.
 
وزير الخارجية والسيناتور الأمريكى (1)
 
وزير الخارجية والسيناتور الأمريكى (2)
 

 


وزير الخارجية

سامح شكرى

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مفاوضات سد النهضة

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