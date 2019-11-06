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وزيرة الهجرة: مبادرة "جامعتك لها حق عليك" هدفها الاستفادة من المغتربين أكاديميا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:25 م
وزيرة الهجرة: مبادرة "جامعتك لها حق عليك" هدفها الاستفادة من المغتربين أكاديميا وزيرة الهجرة
الغربية – مصطفى عادل

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أطلقت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، من جامعة طنطا لدعوة الطيور المهاجرة من أبناء مصر للعودة لمصر والاستفادة من خبراتهم فى المجال الأكاديمى فى النهوض مصر والوقوف بجانب القيادة السياسية فى مواجهة العثرات والمشكلات التى تحاك ضد مصر فى الداخل والخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبد الرؤوف دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد أبناء جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة.

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر مرت بمشاكل كثيرة واستطاعت أن تتخطى العثرات التى واجهتها، بفضل قيادتها السياسية وشعبها المصرى، مؤكدة أن هناك 9,5 مليون مصرى مغترب خارج البلاد وفقا للإحصائيات الرسمية، ولكن قد يصل العدد لـ14 مليون مصرى مغترب، ولابد من أن تتكاتف هذه الكتلة البشرية للنهوض بمصر فى المرحلة القادمة فى ظل الحروب والصراعات التى تمر بها مصر، ولابد من الالتفاف حول القيادة السياسية والعمل سويا للنهوض بمصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إعلان مبادرة جامعتك لها حق عليك هدفها دعوة كل المغتربين وكل العلماء بجامعات مصر، للعودة لمصر والاستفادة منهم فى المجال الأكاديمى، وعلينا إفساح المجال للقادمين من الخارج ومساعدتهم فى المشاركة فى النهوض بالوطن والوقوف بجانبه.

من جانبه الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، والذى أكد أن مبادرة وزيرة الهجرة "جامعتك لها حق عليك" كانت حلم لمعظم المصريين بالخارج الذين يبحثون عن أى باب للعودة منه، لتطبيق خبراتهم على أرض الواقع، والوقوف بجانب مصر للنهوض بها.

وأضاف "عمار" أن الهدف من المبادرة هى خلق قنوات تواصل وتبادل إنسانى ومعرفى بين الجامعات المصرية وخريجها فى الداخل والخارج مما يساهم فى خدمة الوطن فى شتى المجالات وكذلك ربط الخريجين بجذورهم فى مصر وترسيخ انتمائهم وحب الوطن، والمساهمة فى إعداد الخريجين وتميزهم بشكل يتيح لهم التواصل الفعال بما يخدم حياتهم العملية، وإنشاء علاقة مستديمة وبناءه بين الجامعة وخريجيها تحقق معادلة الكل.

وأوضح أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال تقديم الرعاية العلمية للطلاب وطلاب الدراسات العليا، والمشاركة فى برامج التعليم المستمر، ومن خلال المشاركة فى الأبحاث العلمية، والنشر العلمي فى المجلات العلمية الموثقة، والاستشارات الأكاديمية فى تطوير نظم التعليم والمناهج ونظم التقييم المستمر والامتحانات، وتكثيف الزيارات العلمية القصيرة والبعثات.

وقدم "عمار" اقتراحا استراتيجيا للمبادرة، وهو أن التقدم العلمى هو أساس نهضة الشعوب والأمم والجامعات ومراكز الأبحاث هى أحد وأهم المؤسسات لصنع المستقبل، وأن يثرى التواصل بين خريجى الجامعات المصرية فى الداخل والخارج الحياة العلمية ويغني الطموحات الفردية ويعزز استفادة الوطن، وتحقيق الريادة والتميز فى علاقة تعاون وارتباط مستديمة بين الجامعات المصرية وخريجيها جميعا سواء فى الداخل أو الخارج، مؤكدا أن مبادرة جامعتك لها حق عليك هى مشروع قومى للمساهمة فى عملية بناء مصر الحديثة.

وطالب "عمار" بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بخريجي كل الجامعات المصرية لحصر الجامعات التى تخرجوا منها وتخصصاتهم ومجال وأماكن عملهم وكذلك خبراتهم المختلفة والمجالات التى يمكن أن يساهموا فيها، وإتاحه الإمكانيات لتواصل المغترب بجامعته أو أى مؤسسة فى بلاده لمساعدته فى أى مشكلة قد تقابله ومساعدته فى مواصله نجاحه.

وزيره الهجره (1)
 

 

وزيره الهجره (2)
 

 

وزيره الهجره (3)
 

وزيره الهجره

مبادره جامعتك لها حق عليه

جامعه طنطا

الغربيه

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