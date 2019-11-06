وزيرة الدفاع الفرنسية تعلن عن عملية عسكرية مشتركة جديدة بـ"الساحل الصحراوى"

وكالات الأنباء

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، خلال جولة لها لعدد من دول الساحل الصحراوى، شملت تشاد وبوركينافاسو ومالى، عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة جديدة ضد الإرهاب فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، دعت المسؤولة الفرنسية إلى التمسك بالصبر بالحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ووصفتها بأنها حرب طويلة وصعبة، مؤكدة الحاجة على الاعتماد على الشركاء الفاعلين.

وتتزامن جولة الوزيرة الفرنسية لمنطقة الساحل مع وقوع هجمات ببوركينافاسو ومالي، خلفت عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية.