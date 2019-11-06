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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:58 م
خالد صلاح
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وزيرة الجيوش الفرنسية تتعهد بتعزيزات عسكرية أوروبية فى مالى عام 2020

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:43 م
وزيرة الجيوش الفرنسية تتعهد بتعزيزات عسكرية أوروبية فى مالى عام 2020 وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلى، أن عددا من الدول الأوروبية سترسل قوات خاصة إلى مالى بحلول عام 2020؛ بهدف وقف تقدم الجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل .
 
وقالت الوزيرة الفرنسية، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن عملية "برخان" البالغ عددها 4500 جندى فرنسى، يمكن تعزيزها بالقوات الأوروبية اعتبارا من العام المقبل؛ لطمأنة سلطات بوركينا فاسو والنيجر ومالى.
 
وكانت الوزيرة الفرنسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن القوات الفرنسية المنتشرة فى مالى قتلت الرجل الثانى فى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة فى مالى، موضحة أن هذا الشخص يعتبر "ثانى أخطر إرهابى ملاحق فى منطقة الساحل"، بعد "جمال عكاشة" المعروف بـ"يحيى أبو الهمام" الذى قتل فى فبراير الماضى.
 

فرنسا

مالى

وزيره الجيوش الفرنسيا

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