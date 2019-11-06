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هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد الزعيم غاندى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:48 م
هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد الزعيم غاندى طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم غاندي
كتبت هبة السيد

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أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف.
 
ودشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
 
وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري إن فلسفة غاندي ستظل مصدر إلهام للعالم والتأثير الذي تركه على المجتمع البشري لن يعوض وسيظل منارة وأمل مشرق إلى العديد من البشر في جميع أنحاء العالم مِمٌن يسعون إلى حياة كريمة تعتمد على نبذ العنف والمساواة والكرامة والتوافق لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ذكري ميلاد الزعيم غاندي وذلك تقديراً لما قدمه من تضحيات في سبيل نشر فكرة نبذ العنف وإثبات أن السلام أعظم سبيل للبشر للوصول لحياة أفضل.
 
واضاف عصام الصغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.
 
وجدير بالذكر أن الطابع يحتوي على صورة بروفايل للزعيم غاندي على هيئة لوحة تشكيلية ويأتي الطابع بمقاس (٣سمX ٥سم) وقيمته 5 جنيهات.

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