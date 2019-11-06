هواوى تفوز بجائزتين أفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA لهواتفها الذكية فى عام 2019 من TechRadar

جائزة أفضل كاميرا تصوير بهاتف ذكى لHUAWEI P30 Pro وجائزة أفضل قيمة شرائية لهاتف ذكى لHUAWEI P Smart



أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك العالمية عن فوزها بجائزتين مرموقتين فى حفل توزيع جوائز منصة TechRadar السنوى لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA فى عام 2019 لنسخته الـ 19 والذى أقيم فى كافيه دى باريس بلندن. فاز هاتف HUAWEI P30 Pro بجائزة أفضل كاميرا تصوير بهاتف ذكى بالإضافة الى فوز هاتف HUAWEI P Smart بجائزة أفضل قيمة شرائية لهاتف ذكى أقل من 200 جنيه إسترلينى وهذا ما يجعل هواوى رائدة التصوير بواسطة الهواتف الذكية بجانب تقديمها هواتف ذكية بإمكانيات كبيرة وبسعر جذاب لمستهلكين حول العالم.

وبهذه المناسبة قال "لى تشانجزوهو" – نائب رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوى لأعمال المستهلكين العالمية "نحن فخورين بتكريمنا مرة أخرى من قبل المستهلكين وخبراء التقنية بمنصة TechRadar ونحن سعداء بحصول سلسلة HUAWEI P على مثل هذين الجائزتين. تلتزم هواوى بتقديم تجارب تصوير جديدة ومُحسنة بواسطة الهواتف الذكية للمستهلكين لذا نحن نعمل دائماً على تزويد هواتفنا بأقصى قدرات التصوير مع إضافة التكنولوجيات المتطورة والرائدة."

ومن جانبه قال "مارك فيرمور" – مدير الجوائز بفعاليات توزيع جوائز منصة TechRadar السنوى لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA، "نجحت فعاليات توزيع جوائز منصة TechRadar السنوى لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA لأكثر من 19 عام فى المملكة المتحدة فى اجتياز مؤشرات المستهلكين الموجودة حالياً بتصويت أكثر من 34,000 عميل وهذا ما يظهر مدى اهتمام المستهلكين بالتصويت للمنتجات التى يفضلونها."

وأضاف "فيرمر" "أنه من الرائع أن نرى اشادة لجنة حكام خبراء منصة TechRadar بجانب المستهلكين لهواوى بفوزها بهذين الجائزتين المرموقتين."

تواصل هواوى حصد جوائز منصة TechRadar السنوية لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA مما يقوى مكانة علامة هواوى التجارية حيث فازت هواوى بثلاثة جوائز MCCA من منصة TechRadar فى عام 2018 لأفضل مُصنع وأفضل هاتف وأفضل كاميرا تصوير فى هاتف ذكي. بينما فازت هواوى ايضاً بجائزتين من نفس المنصة لعام 2017 لأفضل هاتف متوسط فى السوق وجائزة لساعة هواوى الذكية وجائزة أخرى فى عام 2016 لأفضل كاميرا تصوير فى هاتف ذكي.

يقام حفل توزيع جوائز منصة TechRadar السنوى لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA كل عام حيث أنه يتكون من استطلاع رأى للمستهلكين يتم اختيارهم من قبل لجنة حكام من خبراء منصة TechRadar بينما يتم دعوة المستهلكين للتصويت على المنتجات التى تستحق أن تفوز بكأس MCCA من منصة TechRadar.

وبالإعلان عن فوز هاتف HUAWEI P Smart بجائزة أفضل قيمة شرائية لهاتف ذكى صرح مقدمو الجائزة "أن هاتف HUAWEI P Smart 2019 نال اشادة الحكام نظراً لتصميمه الرفيع ومساحة التخزين الهائلة التى يتمتع بها الهاتف بالإضافة الى سعره المذهل."

وقد تم الإعلان بعد ذلك عن فوز هاتف HUAWEI P30 Pro بجائزة أفضل كاميرا تصوير بهاتف ذكى حيث قال منصة TechRadar "قد ترى أن وجود أربع كاميرات فى هاتف ذكى بمثابة شيء غريب بعض الشئ لكن هواوى أظهرت براعتها فى تصميم نظام كاميرات ذكى يتمتع بتكنولوجيا رائدة أبهرت لجنة الحكام بقدرات نظام الكاميرات فى دقة وضوح الصور وتشبعها بالألوان الغنية."

تستمر ريادة هواوى نحو الابتكار فى مجال التصوير بواسطة الهواتف الذكية بفوزها بجائزة أفضل كاميرا تصوير بهاتف ذكى فى حفل توزيع جوائز منصة TechRadar السنوى لأفضل خيارات الشراء للمستهلكين MCCA. كما فاز هاتف HUAWEI P9 بنفس الجائزة فى عام 2016 ومن بعد هاتف HUAWEI P20 فى عام 2018.

الجدير بالذكر أن هواوى أطلقت إصدار جديد من هاتفها HUAWEI P30 Pro فى شهر سبتمبر 2019 لتحظى سلسلة هواتف P بتصميم خارجى يتسم بالجمال بالإضافة إلى أن هواوى أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للتصوير وتسجيل الفيديو فى هذا الإصدار. لا يزال يفضل المستهلكين شراء هواتف سلسلة HUAWEI P30 حيث بلغت مبيعات هواتف السلسلة على 17 مليون وحدة مباعة حول العالم. نالت سلسلة هواتف HUAWEI P اشادة واعجاب العديد من المؤسسات الشهيرة حول العالم، حيث فاز HUAWEI P30 PR0 بجائزة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA لأفضل هاتف ذكى فى موسم 2020-2019 وأنه هذا العام هو الثانى على التوالى الذى تفوز به هواوى بمثل هذه الجائزة.