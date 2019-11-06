نيكي يرتفع لأعلى مستوى فى 13 شهرا بفضل آمال اتفاق تجارة وضعف الين

ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، ليبلغ من جديد أعلى مستوى في 13 شهرا بفضل آمال إبرام اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين فيما ساهم ضعف الين وارتفاع عائدات السندات في انتعاش أسهم شركات التصدير والقطاع المالي.

وزاد المؤشر نيكي 0.1 في المئة ليصل إلى 23303.82 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا طفيفا إلى 1694.45 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن عام بعد أن تخلى عن مكاسبه في وقت سابق مع بدء عمليات بيع لجني الأرباح.

واليوم الاربعاء، ارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة لاسيما الين. وكان سعر العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 109.06 ين قريبا من أعلى مستوى في أكتوبر مما قدم دفعة لأسهم شركات التصدير إذ أن ضعف الين يعزز أرباح الشركات عند تحويلها.

وتقدمت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، إذ ارتفع سهم هيتاشي 2.1 بالمئة وصعد سهم ميتسوبيشي موتور 1.5 بالمئة وكيوسيرا 1.4 بالمئة.

كما تألق القطاع المالي الذي يتأثر كثيرا بأسعار الفائدة وزاد سهم تي آند دي هولدينجز 4.2 بالمئة وارتفع سهم داي-إيتشي لايف هولدينجز 1.7 بالمئة وصعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.9 بالمئة.