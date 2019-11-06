نقابة الصيادلة تبحث إعداد أرشيف إلكترونى لحفظ ملفات 240 ألف صيدلى

قرر المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى فى نقابة الصيادلة ولجنة ادارة النقابة المكونة من الدكتورعبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، تجديد أرشيف ملفات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحفظ ملفات مايقرب من 150 الف صيدلى كمرحلة أولى، على أن يجرى استكمال باقى الملفات وعددها 90 ألف ملف فى المرحلة المقبلة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم تجديد الأرشيف لترتيب الملفات بشكل أفضل، مما يسهل التعامل معها، والحفاظ على مستندات الصيادلة الهامة التى يحتاجونها مثل شهادات التخرج وصور تراخيص مزاولة المهنة حيث يمكنهم الحصول على نسخة منها من خلال النقابة.

وأشارت النقابة إلى أنه توجد ملفات للأعضاء منذ إنشاء النقابة عام 1941 يتم حالياً أرشفتها ورقياً تمهيداً لعمل أرشيف إلكترونى خلال المرحلة المقبلة لحفظ كافة الملفات على برنامج أرشيف إلكترونى يسهل التعامل معه.