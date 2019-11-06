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نجيب ساويرس: ملتقى شغلنى يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:10 م
نجيب ساويرس: ملتقى شغلنى يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل نجيب ساويرس
كتب إسلام سعيد

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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن ملتقى شغلنى الخامس يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من 50 شركة لمختلف المؤهلات والأعمار.

وأضاف ساويرس فى تدوينه له على موقع تويتر، أن الملتقى سيتم عقده يوم السبت 23 نوفمبر من الساعة 9 صباحاً فى وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع موقع ومنصة شغلنى لتنظيم الملتقى الخامس للتوظيف بالمشاركة مع مؤسسة فيكتورى لينك إيجيبت المتخصصة فى الدفع الإلكترونى، والتى تقدم خدمة الرسائل النصية لتسويق الملتقى، ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

ويتيح ملتقى شغلنى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب، ولقد قام ملتقى شغلنى بتنظيم نحو أربعة ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر فى محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.

وسيشارك في الملتقى الخامس للتوظيف نحو 50 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مندوبين مبيعات وفنيين، محاسبين ، عمال مخازن، والكول سنتر، والأمن.

 

 

 


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