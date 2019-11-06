موسكو: انضمام مقدونيا الشمالية لحلف الناتو يقوض الثقة بأوروبا

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صرح مدير القسم الأوروبى الرابع بالخارجية الروسية يورى بيليبسون بأن عملية توسع حلف شمال الأطلسى "ناتو"، بما فى ذلك إمكانية دخول مقدونيا الشمالية إلى الحلف، تقوض الثقة والاستقرار فى القارة الأوروبية وتؤدى إلى زيادة المواجهة.

وقال بيليبسون فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: " إن موقف روسيا من عملية توسع حلف شمال الأطلسى معروف جيداً "، واصفا هذه العملية بالمدمرة والمقوضة للثقة والاستقرار فى القارة الأوروبية.

وأضاف :" أن الأمر لا يتعلق بالتهديد العسكرى، الذى يمكن أن تشكله مقدونيا الشمالية لروسيا بل بالمخاطر التى تهدد الأمن الأوروبى، والتى يتعين ضمانها بطرق مختلفة تماما بدلاً من إشراك هذا البلد فى السياسة المعادية لروسيا والتخطيط العسكرى للحلف".

يُذكر أن عملية التصديق على بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف "ناتو" تجرى حاليا، ومن المتوقع أن تكتمل خلال قمة الحلف في لندن في ديسمبر المقبل. وقد وافقت حتي الآن 21 دولة من أعضاء "ناتو" الحاليين البالغ عددهم 29 ، على انضمام مقدونيا الشمالية إلى الحلف حتى الآن من قبل