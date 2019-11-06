موجز الحوادث.. تأييد سجن رجال الشرطة فى واقعة وفاة محتجز بقسم الجيزة

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الأربعاء ، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

النقض تؤيد السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين فى واقعة وفاة محتجز بقسم الجيزة

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا بتهمة التحريض ضد الدولة

التأديبية العليا: إحالة الضباط للتأديب قرار ليس نهائى ولكن لا يجوز الطعن عليه

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضيتى "حسم 2 ولواء الثورة" لجلسة 13 نوفمبر

تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة " لـ1 ديسمبر المقبل

23 نوفمبر الحكم فى دعوى طرد سفير قطر من مصر

إنقاذ أجنبى قفز من أعلى كوبرى الجامعة في النهر

المرور يضبط 3726 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة