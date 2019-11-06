موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أسعار الذهب تتراجع اليوم 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 6-11-2019، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 670 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

طارق العريان عن شائعات انفصاله عن أصالة وزواجه: مبركزش فى الحاجات دى

فى أول رد للمخرج طارق العريان على شائعات انفصاله عن النجمة أصالة وزواجه من الفنانة السورية نسرين طافش، قال إنه دائما ما يتردد مثل هذا الكلام.

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السيارة الجديدة لاتحتاج لأى شواحن خاصة على الإطلاق، فهى تشحن على كهرباء المنزل 220 فولت، بحيث يمكنك وضعها على الشاحن بالليل فى المنزل، أو فى مكان العمل، وتسير بك الشحنة حسب البطارية، وسعر تكلفة الشحنة الواحدة لا تتعدى 10 جنيهات تقريبا.

طعن 3 سياح ومرشد سياحى ورجل أمن فى مدينة جرش الأردنية

تعرض ثلاث سياح ورجل أمن ودليل سياحى، للطعن قبل قليل فى مدينة جرش الأثرية.

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.

قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021

عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم للوزارة والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لمتابعة مشروعات القطاع والحماية من أخطار السيول.

شركات بريطانية تطرح برامج سياحية لزيارة مصر.. وغدا أولى الرحلات

تبدا شركة easy jetالبريطانية في إرسال رحلاتها إلى مصر بعد عودة الرحلات بين البلدين.

التنمية المحلية: 25% نسبة مشاركة المرأة فى انتخابات المحليات المقبلة

استقبل وزير التنمية المحلية، وفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويضم الوفد أيضاً ممثلين عن حكومتى السويد والنرويج وذلك بحضور الدكتور عرفان على المدير الإقليمى للبرنامج بالدول العربية، ورانيا هدايا مدير مكتب البرنامج بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، ﻃﻘسا ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

الخارجية البحرينية تشيد بالجهود المتميزة للسفارة المصرية بالمنامة

أعربت وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، عن اعتزازها بالجهود المتميزة التى بذلتها السفيرة سهى إبراهيم الفار خلال فترة عملها كسفيرة لمصر لدى المملكة، ما أدى لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون الثنائى والتنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.