سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، و الإسكندرية، و الإسماعيلية، و شرم الشيخ، و أسوان وذلك كما يلى : 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 4:44   ص 

الظهر 11:39 ص 

العصر 2:43 

المغرب 5:06

العشاء 6:24 

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 4:49 ص 

الظهر 11:44 

العصر 2:46 

المغرب 5:08 م 

العشاء 6:29 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 4:40 

الظهر 11:35 م 

العصر 2:38 م 

المغرب 01: 5 م 

العشاء 6:20 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 4:30 ص 

الظهر 11:27 

العصر 2:34 

المغرب 4:57 م 

العشاء 6:14 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 4:35 ص 

الظهر 11:33 ص 

العصر 2:43 م 

المغرب 5:08 م 

العشاء 6:22 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى مكة 

الفجر 5:04 ص

الظهر 12:05 م 

العصر 3:19 م 

المغرب 5:46 م 

العشاء 6:57 م 

 

مواقيت الصلاة فى المدينة المنورة 

الفجر 5:06 ص 

الظهر 12:05 م 

العصر 3:16 م 

المغرب 5:43 م

العشاء 6:55 م 

 

مواقيت الصلاة فى الرياض 

الفجر 4:38 ص 

الظهر 11:37 ص 

العصر 2:48 م 

المغرب 5:15 م 

العشاء 6:26 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 4:28 

الظهر 11:24 م 

العصر 2:29 م 

المغرب 4:53 

العشاء 6:10 م 

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 5:08 ص 

الظهر 12:06 م 

العصر 3:17 م 

المغرب 5:41 م 

العشاء 6:56 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 5:18 ص 

الظهر 12:11 م 

العصر 3:09 م 

المغرب 5:33 م 

العشاء 6:54 

 

مواقيت الصلاة فى الكويت 

الفجر 4:36 ص 

الظهر 11:32 ص 

العصر 2:37 م 

المغرب  5:00 م 

العشاء 6:18 م 

 

 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

موعد صلاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة