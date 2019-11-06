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مشروع أهالينا.. رحلة إنقاذ آلاف الأسر من العشش والعشوائيات..فيديو

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:02 م
مشروع أهالينا.. رحلة إنقاذ آلاف الأسر من العشش والعشوائيات..فيديو جانب من المشروع
كتب تامر إسماعيل صالح

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فى حى السلام بمحافظة القاهرة كان يعيش ألاف الأسر المصرية فى العشش والمبانى العشوائية المحاطة بأكوام القمامة وأطنان المخلفات بمنطقة ترعة الطوارئ، وسط معاناة من غياب كامل للخدمات وكل وسائل الحياة الأدمية.

وفى زمن قياسى استطاعت الدولة تنفيذ مشروع مساكن أهالى لإنقاذ تلك الأسر من معاناتهم، وتمكنت إدارة المنطقة المركزية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة من إنجاز المرحلة الأولى والتى تضم ٢٥ عمارة سكنية بواقع ١٠٩٦ وحدة، وبها مدرسة على أعلى مستوى، ومسجد ومجمع خدمات متكامل، ومسجد، ومصاعد كهربائية بكل عمارة.

 

وتجرى الأن أعمال إنشاء المرحلة الثانية 34 عمارة سكنية بواقع 1400 وحدة إضافية، وتضم المرحلة الثانية مل أنواع الخدمات المتطورة للأهالى.

 

وتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب وبها كافة الأجهزة الكهربائية ومفروشة ومحهزة بالكامل للأهالى.

 

ويرصد التقرير التالى شكل الحياة قبل وبعد المشروع، ويرصد بعض قصص الأهالى الذين انتقلوا للوحدات الجديدة.


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اهالينا

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