مسئول أمريكى يزور اليابان لبحث التعاون فى مجال الطاقة

يتوجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة كيث كراش إلى طوكيو غدا الخميس فى زيارة لليابان تستمر يومين يبحث خلالها مع المسؤولين اليابانيين التعاون المشترك فى مجال الطاقة.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية : إن كراش سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه اليابانيين لمناقشة التعاون المشترك في النمو الاقتصادي والطاقة والبنية التحتية في بلدان أخرى في أنحاء العالم ، بما في ذلك الهند والمحيط الهادئ.
وأضافت أن المسئول الأمريكي سيلتقي بممثلي القطاع الخاص الياباني لتعزيز الأمن الاقتصادي العالمي.
مسئول أمريكى يزور اليابان لبحث التعاون فى مجال الطاقةالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:38 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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يتوجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة كيث كراش إلى طوكيو غدا الخميس فى زيارة لليابان تستمر يومين يبحث خلالها مع المسؤولين اليابانيين التعاون المشترك فى مجال الطاقة.
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