محتجون عراقيون يغلقون مدخل مصفاة نفط الناصرية

رويترز

قالت مصادر أمنية ونفطية لرويترز اليوم الأربعاء إن محتجين عراقيين أغلقوا مدخل مصفاة نفط الناصرية فى جنوب البلاد.

وأضافت المصادر أن المحتجين منعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من الدخول إلى المصفاة، مما يتسبب فى نقص للوقود فى أنحاء محافظة ذى قار.