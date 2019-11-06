محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات الأمسية الثقافية للإحتفال بالعيد القومى للمحافظة

كفر الشيخ -محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،، الأمسية الثقافية إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة الــ 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية بمجمع كفر الشيخ الثقافي، وذلك بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب.

تضمنت الأمسية الثقافية، عدد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقي العربية بمشاركة كورال التربية الموسيقية بمدرسة دسوق الرسمية للغات وفقرة شعر عن الرسول للطالب "عرفة معوض "من مدرسة سخا الابتدائية القديمة، والطالبة " ملك عرفة معوض " من مدرسة النموذجية للتعليم الأساسي، والطالب " عمر عصام "، وعدد من الفقرات الفنية منها المزمار والتنورة، لافتا أنه لأول مرة يتم عرض رسمي لفرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ان اكون معكم اليوم لحضور فعاليات الأمسية الثقافية، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى الذكرى ال 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر 1956م، مقدما خالص التهنئة لأبناء كفرالشيخ بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي الذى يتواكب احتفالات المولد النبوي الشريف، كما قدم خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحاضرين والقائمين على الإحتفال، راجياً من المولى العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها وشبابها من كل مكروه وسوء.