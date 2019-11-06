محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الخطاطبة المركزى

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مستشفى الخطاطبة المركزي ،التابعة لمدينة السادات رافقه مدير مستشفى الخطاطبة المركزي ومديرة الإدارة الصحية بالسادات .

حيث تفقد المحافظ غرفتي التطعيم والملاحظة ،وإستمع الي شرح مفصل من مديرة الإدارة الصحية بالسادات والتي أكدت علي أنه تم الانتهاء من كافة التجديدات والصيانة والتشطيبات للوحدة الصحية بالخطاطبة، بتكلفة 250 الف جنيه بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أهالي القرية ، كما تم الانتهاء من عمل 4 عيادات خارجية بالمستشفى المركزي بالخطاطبة وهم ( الجلدية ، العظام ، الأطفال ، الباطنة ) ،بالإضافة لوجود معمل أشعة وتنظيم أسرة وعيادة أسنان واستقبال وطوارئ ، مشيراً إلي انه تم الانتهاء من تجديد وصيانة الدور الثالث بالمستشفي بالجهود الذاتية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على حرص المحافظة على توفير الخدمة الصحية لكافة المواطنين والعمل على تطويرها ،وتزويد المستشفيات باحدث الأجهزة الطبية وتدريب وتأهيل طاقم العمل من أطباء وممرضين لضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة فى جميع التخصصات للمرضي ، مؤكداً علي ضرورة التكاتف والعمل على المشاركة المجتمعية بإعتبارها من أفضل الطرق لحل كافة المشكلات للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثناء جولته بقرية الخطاطبة تفقد محافظ المنوفية قنطرة وسيلة بالخطاطبة واستمع لشكاوي اهالي القرية والذين يتضرون من سوء تطبين (تدبيش) مصرف الخطاطبة وعدم وجود سور اسمنتي على جانبي المصرف، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة ترميم تدبيش القنطرة وإنشاء سور اسمنتي ( نيوجرسي) على جانبي المصرف بعد الدراسة القانونية حفاظاً علي سلامة اهالي القرية .