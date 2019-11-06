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محافظ الفيوم يشدد على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمبانى المخالفة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:12 ص
محافظ الفيوم يشدد على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمبانى المخالفة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى

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أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لمسئولى كافة القطاعات، خاصة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والزراعة والتخطيط والتنمية العمرانية، بتكثيف واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمبانى المخالفة للاستفادة من الخدمات التى توفرها الدولة، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم فى إطار من القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

شدد محافظ الفيوم على العمل بكل جدية لإنهاء إجراءات التصالح فى المبانى المخالفة قبل الثامن من يناير 2020 القادم، وإتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفين والمتخاذلين والمقصرين، مؤكداً على نشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بدواوين الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين بالجهات ذات الصلة، مدوناً به كافة التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيراً على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمبانى المخالفة، كما يتم التنسيق بين مختلف الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

 

 

 

 


الفيوم

محافظ الفيوم

طلبات التصالح للمبانى المخالفة

تعديات على اراضى الدولة

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