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ماذا يعنى ألم الجانب الأيمن للبطن عند النساء؟

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:00 ص
ماذا يعنى ألم الجانب الأيمن للبطن عند النساء؟ ألم البطن عند النساء ـ ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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تتعرض بعض النساء للشعور بألم شديد اتجاه الجانب الأيمن من البطن، وهذا الأمر يعد علامة على الإصابة ببعض الأمراض  النسائية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على بعض الاحتمالات الخاصة بألم البطن من الجانب الأيمن عند النساء، وذلك وفقا لموقع "healthline   و webmed".

هل تعلمين أن تعرضك للشعور بألم في الجانب الأيمن من البطن يعد دليلا على تشنجات قبل أو أثناء الدورة الشهرية، وأيضا يعد دليلا علي الإصابة بالتهاب في بطانة الرحم، وهذا الأمر شائع لدي الكثير من النساء، وهذا الأمر يتسبب في تعرضها للإصابة بألم شديد في الأمعاء وألم أثناء الجماع.

هل تعلمين أن إصابتك بألم شديد في الجانب الأيمن من البطن يعد دليلا علي الإصابة بأكياس المبيض، نعم هذا الأمر يعد من أعراض الإصابة بأكياس المبيض  وخاصة إذا كانت كبيرة ذات حجم كبير، وتجنب علاجها يعد من الأمور المضرة.

كما أن الحمل خارج الرحم يعد من الأمور المسببة للشعور والإصابة بألم شديد في الجانب الأيمن من  البطن، وهذا الأمر يحدث عندما تزرع البويضة في أحذ قناتي فالوب وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بألم شديد في البطن ويصاحبه نزيف.

قد تتعرضين لالم في الجانب الأيمن من البطن نتيجة للإصابة بإلتهاب في الحوض، وهذا الأمر يصاحبه الشعور والإصابة بحرقة بالبول، ويجب الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل نصائح العلاج.

 


الم الجانب الايمن من البطن

الم الجانب الايمن من البطن عند النساء

اسباب الم البطن عند النساء

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