لو بتستثمر فى البورصة.. 3 أشكال من الاستثمار بسوق المال

كتب هانى الحوتى

تصدر سوق الأسهم المصرية، الأفضل أداء مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ بداية عام 2019، بحسب بنك الاستثمار شعاع، كما لا تزال مصر تعد رابع أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، بعد عمان، دبى، والكويت بحلول نهاية أكتوبر، حيث يتم تداول مؤشرها الرئيسى بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبعلاوة بسيطة مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، ولو ترغب أو مستثمر بالفعل بالبورصة المصرية هناك 3 أنواع من المستثمرين بسوق المال.



أولا المستثمر المحافظ وهو المستثمر الذى لا يرغب فى تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بتحقيق مكاسب وأرباح قليلة.



ثانيا المستثمر المخاطر وهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل درجة كبيرة من المخاطر فى سبيل تحقيق أرباح ومكاسب كثيرة.



ثالثا المستثمر المعتدل وهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل قدر متوسط من المخاطر فى سبيل تحقيق قدر متوسط من الأرباح والمكاسب.