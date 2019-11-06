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لو بتستثمر فى البورصة.. 3 أشكال من الاستثمار بسوق المال

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
لو بتستثمر فى البورصة.. 3 أشكال من الاستثمار بسوق المال البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر سوق الأسهم المصرية، الأفضل أداء مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ بداية عام 2019، بحسب بنك الاستثمار شعاع، كما لا تزال مصر تعد رابع أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، بعد عمان، دبى، والكويت بحلول نهاية أكتوبر، حيث يتم تداول مؤشرها الرئيسى بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبعلاوة بسيطة مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، ولو ترغب أو مستثمر بالفعل بالبورصة المصرية هناك 3 أنواع من المستثمرين بسوق المال.

أولا المستثمر المحافظ

وهو المستثمر الذى لا يرغب فى تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بتحقيق مكاسب وأرباح قليلة.

ثانيا المستثمر المخاطر

وهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل درجة كبيرة من المخاطر فى سبيل تحقيق أرباح ومكاسب كثيرة.

ثالثا المستثمر المعتدل 

وهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل قدر متوسط من المخاطر فى سبيل تحقيق قدر متوسط من الأرباح والمكاسب.

ولكى تحدد أى نوع من المستثمرين، هناك اختبار بسيط وهو الإجابة على السؤال التالى، تخيل أنك وضعت أموالك فى استثمار ذو عائد كبير تحيطه درجة عالية من مخاطر الاستثمار، هل تستطيع أن تسترخى وتنام نوماً عميقاً؟.. إذا كانت الإجابة (نعم) فأنت مستثمر مخاطر، وإذا كانت إجابتك (لا) فأنت مستثمر محافظ، وإذا كانت الإجابة (إلى حد ما): فأنت مستثمر معتدل.

 

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