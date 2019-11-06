لوفتهانزا تلغى 1300 رحلة جوية غدا وبعد غد بسبب إضراب المضيفين فى ألمانيا

برلين (أ ش أ)

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية إلغاء نحو 1300 رحلة جوية، غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، جراء إضراب دعت له نقابة المضيفين الجويين فى ألمانيا.

وكانت نقابة المضيفين الجويين قد أعلنت، على موقعها الإلكترونى أمس الأول الاثنين، إضرابا عن العمل لمدة يومين بشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وأشارت إلى من المقرر أن يضرب المضيفون الجويون عن العمل يومى الخميس والجمعة القادمين (7 و8 نوفمبر الجارى) فى جميع رحلات لوفتهانزا التى تقلع من ألمانيا.

وكان هناك إضراب لنقابة المضيفين الجويين فى 4 شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وهى: (يورو وينجز، وجيرمان وينجز، ولوفتهانزا سيتي لاين، وصن إكسبريس)، قبل أسبوعين تقريبًا.