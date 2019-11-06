للمرة الثانية.. انتخاب راضى عبد المعطى رئيسا لخبراء حماية المستهلك بالوطن العربى

كتب مدحت وهبة

انطلقت اليوم، بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك برئاسه اللواء الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حمايه المستهلك، وبمشاركة المسؤولين عن اجهزة حمايه المستهلك فى وزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية وبحضور الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادى العربى بجامعة الدول العربية، بهدف دراسة آليات العمل العربى المشترك لتحقيق استراتيجية عربية متكاملة فى مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية .

وشهد الاجتماع إجراءات انتخاب رئيس للفريق العربى لحماية المستهلك، حيث تم بالاجماع انتخاب الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حمايه المستهلك، رئيسا للفريق العربى لحماية المستهلك للمرة الثانية على التوالى، وأشاد الحضور من رؤساء حمايه المستهلك المصرى خلال الفترة الراهنة واستحداثه لآليات غير تقليديه لحمايه وصون حقوق المستهلكين.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأهمية التعاون العربى فى كافة المجالات من خلال آليات تلبى طموحات الشعوب العربية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس بمنظومة حماية المستهلك وتصديقه على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعته الدائمة لمنظومة ضبط الاسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وتأكيداً على ما جاء ببرنامج الحكومه الذى اعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتفاعل مع احتياجات المواطنين وحل شكواهم فى إطار من السهوله واليسر.

وناقش رؤوساء الفريق العربي لحمايه المستهلك موضوع التجارة الإلكترونية، وطلب رئيس الفريق العربى من رؤساء الدول تقديم تجربتهم فى هذا المجال لتبادل الخبرات مع عرض لمواد قانون حمايه المستهلك الجديد التى تحمي وتحد من مخاطر الشراء عن بعد .

واستعرض الدكتور راضى عبد المعطى، خلال المؤتمر تجربة جهاز حماية المستهلك المصرى لخدمه سيارات الضبطية القضائية المستحدثة، والتى يتم توزيعها وفق خطة مدروسة لضمان انتشارها بالمحافظات المختلفة وكذلك خدمة الشاشات التفاعلية والتى يتم وضعها بمختلف الأماكن الحيوية بالمحافظات لتيسير تلقة شكاوى المواطنين فى إطار من السهولة واليسر، وذلك بالتوازى مع وسائل تلقى الشكاوى المختلفه مؤكداً أن دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون على أرض الواقع هو أكبر ضمانه لحماية وصون حقوق المستهلكين.

كما استعرض الدليل العربى لحماية المستهلك والذى اعده الجهاز ويتضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين والأنظمة فى مجال حمايه المستهلك، وتم توزيعه على رؤوساء الوفود لتبادل الخبرات خاصة فى التجارب العملية لاجهزة حمايه المستهلك المختلفة، مؤكداً أن المواطن يجب أن يكون هو محور اهتمام الدوله بكافة مؤسساتها .

حضر اللقاء رؤساء أجهزة حماية المستهلك فى دول السعودية والإمارات، والكويت، والأردن، والبحرين، وسلطنة وعمان، والمغرب، واليمن.

وأشاد كل من حسن احمد العمرى، ممثل حمايه المستهلك بالأردن، جلال الخمليشي – ممثلاً عن دوله المغرب ، وليد عبد العزيز – ممثلاً عن اليمن ، سعيد سليم خبير ممثل سلطنه عمان ، فيصل عبد الله الانصارى – ممثل دوله الكويت، عبدالاله بن على – ممثل عن المملكه العربيه السعوديه ، ابراهيم الاكرم – ممثل عن البحرين ، واخيراً هاشم النعيمى – ممثلاً عن دوله الامارات بتجارب مصر الرائدة فى مجال حمايه المستهلك والافكار الغير تقليديه التى ينتهجها جهاز حمايه المستهلك المصرى مؤكدين حرصهم على تطبيقها فى دولهم لما يمكن ان تحققه من بث الثقه بين اجهزة حمايه المستهلك والمواطنين وتساعد بشكل مباشر في تفعيل آليات حمايه وصون حقوق المستهلكين.