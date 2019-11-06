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لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص
لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل كوكب عطارد أمام الشمس
كتب محمود راغب

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يستعد هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، الإثنين المقبل 11 نوفمبر الجارى، لمتابعة العبور النادر لكوكب عطارد لقرص الشمس فى حدث فلكى نادر يتكرر بعد عدة سنوات.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن ظاهرة عبور عطارد لقرص الشمس سترى فى معظم أنحاء العالم، حيث ترى فى منطقة الشرق الأوسط، ومعظم قارة أوروبا، وقارة أفريقيا، والأمريكتين ماعدا ألاسكا، ومعظم أوفيانوسيا".

وسيستغرق العبور 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية، ويمكن رؤيته فى مصر وكذلك فى المنطقة العربية، وكان أخر عبور لعطارد لقرص الشمس فى 9 مايو 2016، والعبور التالى سيحدث فى 13 نوفمبر 2032 ثم عبور آخر فى 7 نوفمبر 2039.

وأوضحت الحسابات، أن عبور عطارد لقرص الشمس سيبدأ فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 35 ظهرًا وتبلغ ذروته فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 20 مساء تقريبًا، وينتهى عبور عطارد لقرص الشمس فى تمام الساعة الثامنة وأربع دقائق مساء تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلى.

وفى مدينة القاهرة فإن عبور عطارد لقرص الشمس ينتهى فى تمام الساعة الخامسة ودقيقتين مساء تقريبًا وقت غروب الشمس فى مدينة القاهرة بتوقيت القاهرة المحلى، أى أنه سيرى عبور عطارد لقرص الشمس فى مدينة القاهرة لمدة ساعتين و27 دقيقة تقريبًا، وتنتهى رؤية عبور عطارد لقرص الشمس مع غروب الشمس فى كل مدينة بمحافظات الجمهورية على حدة.

 


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