قومى المرأة بالشرقية: استخراج 500 بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادات

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن الفرع استخرج على مدار الأسبوع الماضى، عدد 500 بطاقة رقم قومى بقرى النخاس وغزالة بمركز الزقازيق وغيرها من القرى، مجاناً للفتيات والسيدات من خلال مشروع بطاقتك حقوقك، وإلغاء الغرامات للمتأخرات عن استخراجها.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية، برئاسة العميد محمد إسماعيل، مدير الأحوال المدنية بالشرقية والمجلس القومى للمرأة، وذلك حرصا من المجلس على مساعدة المرأة على اثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، موضحة أن بطاقات الرقم القومى يتم صرفها بالمجان للمرأة المعيلة والفتيات اللاتى يستخرجن البطاقات لأول مرة أو تجديدها بعد رفع الغرامة.

وتابعت: أن المجلس يتلقى العديد من شكاوى المرأة ويتم العمل على حلها من خلال التواصل مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وخاصة فى مجال تنفيذ الأحكام.