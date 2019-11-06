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قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة الأزهر المتهمة وتجديد حبسها 45 يوما

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:46 م
قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة الأزهر المتهمة وتجديد حبسها 45 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل آية. ح، طالبة جامعة الأزهر، المتهمة بالترويج للشائعات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، بتدابير احترازية، وقررت تجديد حبس المتهمة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معها بالقضية.

وتواجه المتهمة فى القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية فى أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبلة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

 


استئناف نيابة أمن الدولة

إخلاء سبيل متهمة

فتاة الازهر

نشر أخبار كاذبة

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