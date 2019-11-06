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فيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت مهددا بالانتحار ورجال الأمن يلقون القبض عليه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:23 ص
فيديو.. مسلح يقتحم مطار الكويت مهددا بالانتحار ورجال الأمن يلقون القبض عليه مسلح يقتحم مطار الكويت
كتبت مريم بدر الدين

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ضبط رجال أمن مطار الكويت، أحد الأشخاص بعد اقتحامه المطار ومحاولته الانتحار بسلاح كان يحمله، وفقا لجريدة الوطن الكويتية.

وقالت الجريدة فى تقرير لها أن المسلح أقتحم المطار، و على عبور بوابات التفتيش الأمنية والجمارك رافعًا سلاحه على رأسه ومهدداً بالانتحار، طالبًا السماح له بالعبور إلى صالة المغادرين وبوابات السفر.

ونجح رجال الأمن في المطار من السيطرة عليه وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ولمعرفة دوافعه.

 

كما قال أحد مغردي "تويتر" :"شخص في حالة غير طبيعية دخل مطار الكويت واضعًا سلاحه على رأسه و يصرخ وخروا عني بذبح نفسي،،،تركوه يعدي الجوازات و نزل الى ساحة الطيارات عبر بوابة 29 و تم التعامل معه قبل قليل".

 


مطار الكويت

مسلح

الكويت

الوطن الكويتية

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