فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة الحاجة للزواج من شخص معين

كتب على عبد الرحمن

بثت دار الإفتاء المصرية ، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على سؤال نصه:"هل يجوز صلاة الحاجة والدعاء بالزواج من شخص معين؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"ليس هناك مانع بعد أن تصلى ركعتين وتدعى الله بهذه الحاجة".

وتابع الوردانى:"ولكن الأولى وما تعلمناه أن تقولى اللهم إن كان هذا خيرا لى فقوفقتى إليه وإن كان غير ذلك فاصرفنى عنه".

وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قد أوضحت كيفية صلاة الحاجة، قائلة: "ذهب كثير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا".

وتابعت لجنة الفتوى فى معرض ردها:"أخرج الترمذى عند عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بنى آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبى صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته، ولا حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.