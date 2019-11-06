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فى مثل هذا اليوم.. حملة أوباما تنفق أكثر من 500 مليون دولار فى انتخابات 2012

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:06 م
فى مثل هذا اليوم.. حملة أوباما تنفق أكثر من 500 مليون دولار فى انتخابات 2012 صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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فى مثل هذا اليوم من 2012 ، تم اجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية، ونجح مرشح الحزب الديمقراطى بارك اوباما فى تحقيق الفوز بهذه الانتخابات.

تخطت تكلفة الانتخابات الامريكية فى هذا التوقيت المليار دولار، حيث تخطت المصاريف التى تكلفتها حملة بارك اوباما فى ذلك التوقيت ال500 مليون دولار بينما تخطت حملة رومينى 400 مليون دولار لتتخطى حاجز تكلفة الانتخابات المليار دولار، والذى كان رقما ضخما وقتها قبل أن تتخطها انتخابات 2016 والتى تخطت 6 مليارات دولار على الحملات الانتخابية .

 

 


باراك اوباما

الانتخابات الامريكية

انتخابات 2012

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