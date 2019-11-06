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فوز مرشحي 8 كليات بانتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية.. وقبول 47 طعنًا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:17 م
فوز مرشحي 8 كليات بانتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية.. وقبول 47 طعنًا جامعه القاهرة -صورة ارشيفية
كتب محمد صبحى

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بلغ عدد من تقدموا بطعون انتخابية فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة 224 طعنًا وتم قبول 47 طعنًا وأسفر ذلك عن استبعادهم من الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة والمقرر انطلاقها غدًا الخميس.

فيما حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وتجرى الانتخابات فى 12 كلية غدًا الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج غدًا الخميس 7 نوفمبر، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.

 

 

 


جامعه القاهره

انتخابات اتحاد الطلاب

محمد عثمان الخشت

التعليم العالى

اتحاد الطلاب

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