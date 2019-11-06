فودافون مصر: استحواذ الشركة الأم على فرعنا للخدمات الدولية من أكبر صفقات السوق

كتبت هبة السيد

قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون ، إنه تلقي خطاب من السفير الايرلندى في مصر أرسله مواطن ايرلندى للسفارة يوجه خلاله الشكر للسفير عن افتتاح فودافون ايرلندا لمركز خدمة عملاء في مصر وعلي النجاح الخدمة المقدمة في البلاد، موضحا إن العميل لم يكن يعرف إن الخدمة المميزة التي حصل عليها خاصة بشركة فودافون مصر للخدمات الدولية وليس فودافون ايرلندا وهو ما يؤكد علي الأداء العالمي للشركة بمصر.

وأضاف فرومان إنه فخور بموظفي مصر ومن يتعامل معهم في شركة فودافون، ففي 2002 قررت الشركة عمل مركز لخدمة العملاء بأداء متميز وبابتكار كبير لخدمة عملاء ليس مصر فقط ولكن الكثير من دول العالم.

وأشار إلي قيام فودافون العالمية بالاستحواذ علي فودافون مصر للخدمات الدولية، ما يشير إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانيات وفرص لزيادة النمو في مجال التعهيد، ووصف الأمر بأنه يعد استثمار خارجي مباشر للدولة المصرية، حيث تصل قسمة الصفاقة مليار جنيه، كما تساهم في خلق فرص عمل كثيرة إذ إن فودافون للخدمات الدولية تمتلك 7 آلاف موظف وتتجه للتوسع بشكل أكبر، إذ إن الشركة العالمية لديها 22 ألف موظف للخدمات الدولية علي مستوي العالم ثلث الموظفين من مصر.

وتابع بالقول: ان مصر تتميز بالمواهب المدربة والماهرة وهو ما تعتمد عليه الشركة في للتوسع والنمو بالسوق المصري، مشيرا أيضا إلى أن وفد فودافون التقي وزير الاتصالات والدكتورة خالة الجوهري الرئيس التنفيذي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتطرقت المناقشات أيضا إلي رؤية فودافون في المساهمة بعمليات التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما اكدنا لهم بأن الشركة لديها استراتيجية للتوسع والنمو بشكل كبير داخل السوق المصري.

قالت أماني ربيع رئيس قطاع شركة فودافون للخدمات الدولية، إن استحواذ فودافون العالمية علي شركة فودافون مصر للخدمات الدولية بقيمة مليار جنيه تعد من أكبر الصفقات بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلي إنشاء فودافون فودافون مصر للخدمات الدولية عام 2002 وتخصصت في البداية في مجال البرمجيات وكان يصل عدد العاملين إلي 400 موظف حتي وصل حجم العاملين إلي 7 آلاف موظف.

واضافت أن الشركة لديها فرص توسعية كبيرة وتمتلك العديد من المراكز والعام المالي 2021 سيكون عدد العاملين 8 آلاف موظف بمصر، لافتا إلى أن فودافون للخدمات الدولية تقوم بتطييق الذكاء الصناعي حيث يمثل استخدام الروبوت نحو 20% من للخدمات الخاصة بالشركة، كما ذكرت بأن فودافون للخدمات الدولية تعد من ضمن أفضل 10 مراكز للشركة علي مستوي العالم في تقديم خدمات التعهيد.