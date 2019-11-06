فرنسا تقرر إخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية بباريس نهاية العام

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قال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنر، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الرسمية فى شرق العاصمة باريس بحلول نهاية العام الجارى، وتسريع التعامل مع طلبات اللجوء.

ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية عن وزيرة الصحة آنييس بوزان، قولها إنه سيتعين على طالبى اللجوء من البالغين الانتظار لثلاثة أشهر قبل الحصول على الرعاية الصحية للحالات غير الطارئة.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية، تسعى مؤخرا لتبنى 20 إجراء قانونيا جديدا بهدف تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة فى قطاعاتها المختلفة، وذلك من أجل استقبال عاملين أجانب بحسب احتياج كل قطاع فى فرنسا.