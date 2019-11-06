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غرفة الفنادق: ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء لـ86 بنهاية العام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:58 م
غرفة الفنادق: ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء لـ86 بنهاية العام ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان

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أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه من المتوقع أن تزيد عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء قبل نهاية العام ليصل إلى ما يقرب من 86 فندقا تحتوى على 25 ألف غرفة فندقية، حيث تم الانتهاء من التفتيش من قبل مفتشين دوليين ووطنيين على 10 فنادق جديدة راغبة فى الحصول على شهادة النجمة الخضراء فى مناطق "الغردقة وسهل حشيش والأقصر ومرسى علم"، بالإضافة إلى عدد 53 فندقا راغبين فى تجديد الشهادة فى شرم الشيخ ومرسى علم والاقصر والغردقة ومرسى مطروح.

وأوضحت الغرفة فى تقريرها السنوى أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن يبلغ 79 فندقا فى 15 مقصدا سياحيا، تحتوى على ما يقرب من 22 ألف غرفة بما يعادل 10% من إجمالى الطاقة الفندقية، لافتة إلى أن هناك عددا من الفنادق خرج من الشهادة الخضراء بعد أن كان انضم لها لظروف مختلفة "الاغلاق أو تغيير شركة الإدارة".

وشددت الغرفة على أنه تم تدريب ما يقرب من 160 ممثل للفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء، على معايير برنامج النجمة الخضراء وكيفية تطبيقها مما يحقق اقصى استفادة منها.

 


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