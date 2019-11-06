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عروض إنشاد دينى وكورال احتفالا بالمولد النبوى بثقافة أسوان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:30 م
عروض إنشاد دينى وكورال احتفالا بالمولد النبوى بثقافة أسوان جانب من الحفل
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى بفرع ثقافة أسوان، حيث نظمت الثقافة العامة حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة اسوان، بحضور رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس إقليم جنوب الصعيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان.

تضمن الحفل قرأن كريم، محاضرة "ولدى الهدى" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد تحدث يحتفل المسلمون بالمولد النبوى في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد.

وأعقب ذلك أمسية شعرية إلقاء قصدة "فى حب الرسول" للطالب طارق محمد، قصيدة "ولد يتيما" للشاعرة هناء جابر، وفى الختام قدمت فرقة  السباعية للانشاد الدينى بقيادة حسين البيومى عرضا متميزيا، أنشدت الفرقة عددا من القصائد والتواشيح الدينية "قمروا، من مثل أحمد، عطر الله روضة المصطفى، فى الرضوة النبوية، سلام الله على الهادى، ياجمال النبى"، من مشاركات الفرقة مهرجان سماع سنويا ،اندونيسيا ، الجزائر ، تونس ، السودان ، المحافل الدولية بالهند.

ونظم قصر ثقافة كوم امبو عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو بقيادة أحمد عبد الحميد، قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الدينيه  " قمرا، مشتقلك يانبينا، إلى رحاب اليثربى".

 

 


قصر ثقافة اسوان

الهيئة العامة لقصور الثقافة

المولد النبوى

اسوان

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