سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 ص
طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشاركون فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الدكتورة ياسمين الكاشف الامين العام لمجلس الامناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار تشجيع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التواجد فى الأنشطة الدولية من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات وبتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، شارك وفد طلاب الجامعة يمثلون  مختلف الكليات في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقام بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان قد تم افتتاحه الأحد الماضى وينتهى اليوم الأربعاء.

صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء، أن مشاركة وفد الجامعة تحت قيادة الدكتور محمد عمر أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء جاء وفق برنامج متكامل لتنمية قدرات الطلاب حيث تعرفوا خلال هذا الحدث المهم علي 17 هدفاً للتنمية المستدامة، إلى جانب توضيح العلاقة بين الاستثمار في رأس المال البشري وبصفة خاصة التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتحقيق عدالة توزيع الدخول، كما تضمن الأسبوع أيضا مناقشة موضوع مهم يتعلق بالتغيرات المناخية والتعرف علي ثلاثة موضوعات هامة تمثلت في "توطين التنمية" و"التحول الرقمي" و"المعايير الدولية للتطبيق".

وتعرف الطلاب عن قرب  علي موقف مصر من التنمية المستدامة عن طريق  توضيح تكامل وترابط المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ( الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية) مع إلقاء الضوء على خطة الدولة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق تضافر جهود المثلث الذهبي المتمثل فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والذى يمثل الوسيلة الطبيعية  لتحقيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جامعه مصر (1)
 

 

جامعه مصر (2)
 

جامعة مصر

كليات جامعة مصر

التعليم العالى

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"نهضة اليابان" فى ندوة بكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:46 ص

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم رحلة علمية بوادى النطرون لتدريب طلابها على فنون العمارة والهندسة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:12 ص

طرح البوستر الدعائى لحفل ملكة الإحساس "إليسا" فى أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:33 ص

على الحجار يبدع على مسرح أوبرا جامعة مصر ويوسف شعبان وسوسن بدر أبرز الحضور.. صور

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 01:15 م

طلاب إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحتفلون بالمولد النبوى بفيديو "سوق الحلاوة"

الخميس، 31 أكتوبر 2019 05:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة