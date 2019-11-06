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طقس الخليج.. معتدل بالبحرين وغائم بالإمارات والسعودية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. معتدل بالبحرين وغائم بالإمارات والسعودية درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، على معظم الأنحاء خاصة فى البحرين، وطقس صحو إلى غائم بالسعودية والإمارات ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدل، درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

 

السعودية

قعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ، وتصل العظمى 32 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناوفيما يلى بيان بدرجات الحرارة أبو ظبى العظمى 31  والصغرى 26 ، دبى 30  22 .

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 31 درجة مئوية. 

الكويت

 

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الخليج

طقس

السعودية

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