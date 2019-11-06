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طائرات مروحية و«درون» لرصد المخالفات المرورية فى عجمان

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:25 م
طائرات مروحية و«درون» لرصد المخالفات المرورية فى عجمان طائرات مروحية
وكالات

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أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «الضبط المروري الجوي» بالتعاون مع إدارة جناح الجو التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، ضمن سلسلة الجهود والمبادرات لدعم المسرعات الحكومية للمؤشر الوطني المتمثل بخفض الوفيات إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز أمن الطرق ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية .
 
وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن إطلاق المبادرة جاء بالتعاون مع جناح الجو لتسيير دوريات جوية بالطائرات المروحية فوق الطرق الحيوية والساخنة في إمارة عجمان لتعزيز ضبط الطرق والمساهمة في تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث وضبط المخالفين.
 
وأضاف أن إدارة المرور والدوريات ستعمل كذلك على إطلاق الدورية المرورية الطائرة «درون» في طرق ومناطق مختلفة من الإمارة، وهي طائرة مرورية يتم التحكم بها عن بعد، من أبرز مهامها تصوير الاختناقات المرورية وكشف أسبابها، وتصوير المخالفات المرورية وتخطيط الحوادث.
وذكر أن شرطة عجمان تسعى لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال الجهود المبذولة وأهمها الضبط المروري والمساهمة في تحسين جودة الطرق، والتوعية والتثقيف المروري.

طائرات مروحية

عجمان

جناح الجو

درون

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