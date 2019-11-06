ضبط 36 قضية تهريب ومحاولة تسلل عبر المنافذ

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الجهود عن ضبط قضيتين تهريب (ملابس أجنبية الصنع)، فضلا عن ضبط قضيتين تهريب مواد مخدرة، وضبط (36) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح، مائى إنتهاء فترة التصريح ، وتحرير (1413) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ(221) حكم قضائى متنوع، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم "التسلل، وتزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.