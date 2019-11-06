ضبط 17 مخبز لانتاجها خبز ناقص الوزن وتهريبها 794 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء.
وأسفرت الحملة عن ضبط 17 مخبز بمركز شبراخيت لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك لتهريبها 794 شيكارة دقيق مدعم وبيعها فى السوق السوداء،وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأشرف على الحملة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.
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