ضبط مستريحة جمعت من ضحاياها 2.5 مليون للإتجار فى أدوات التجميل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم فى تجارة مستحضرات التجميل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات "محددة" بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبلغ المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المشكو فى حقها تعمل (مدير مبيعات بإحدى شركات العطور بالإسكندرية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل)، وقيامها بتلقى المبلغ المالى فى غضون عامى 2018-2019.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها للواقعة.